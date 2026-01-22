Pabel Muñoz: 'los Asambleístas de ADN no tienen la capacidad legal de fiscalizar a los Alcaldes'

Pabel Muñoz, el acalde de Quito, se pronunció este jueves 22 de enero del 2026 a través de redes sociales. El Burgomaestre se pronunció por el pedido que se tramita en la Asamblea Nacional sobre un proceso de Fiscalización que se intenta realizar por el bloque de legisladores de Acción Democrática Nacional.

En uno de los videos de redes sociales Muñoz manifestó: "Si van a la Asamblea, tienen que saber las leyes. Ya quisiera yo que un concejal nuestro diga: voy a llamarle a comparecer aquí en el seno del Concejo Metropolitano de Quito al Ministro tal, a la Ministra tal, lo que fuera", dijo.

Y luego agregó algo más: "vea, mamitico, el Concejo no tiene facultad de fiscalizar a los ministros del Gobierno. Así como los asambleístas de ADN no tienen capacidad legal de fiscalizar ni a este ni a ningún alcalde, ni siquiera los propios alcaldes de ADN", manifestó.

Fue contundente en su mensaje a los asambleístas de ADN. "Dejen trabajar, dejen el odio a un lado, ya hagan algo por el país. Todo el tema de la descorreización, de todo el odio político, lo que fuera. No solamente que han hecho daño al país, han hecho un daño terrible", manifestó.