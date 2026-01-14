Emaseo denunció en Fiscalía a proveedor por entregar seis camiones recolectores con fallas

Emaseo inició acciones legales contra proveedor de camiones por no cumplir las condiciones contratadas

La Empresa Pública Metropolitana de Aseo de Quito (Emaseo) denunció en Fiscalía al proveedor que entregó seis camiones recolectores de basura con presuntas fallas. Eso lo dio a conocer, el martes 13 de enero de 2026, el gerente de esa entidad Municipal, Juan Pablo Pozo ante el Concejo Metropolitano.

Pozo dio a conocer los resultados de un peritaje técnico realizado a seis camiones recolectores adquiridos mediante el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El funcionario indicó que el pasado 18 de diciembre, la Escuela Politécnica Nacional remitió a Emaseo un informe de verificación técnica especializado a cuatro de los seis camiones de basura.

En ese análisis se determinó que "existieron alteraciones estructurales sin evidencia de autorización y descargos técnicos, lo cual no era verificable a simple vista, por tratarse de daños ocultos".

Con este resultado, la empresa municipal determinó que las fallas no estaban relacionadas con el uso, sino con posibles deficiencias de fabricación.

Acciones ejecutadas

Tras verificar las condiciones de los camiones, Emaseo realizó, el 23 de diciembre de 2025, una solicitud formal al PNUD para ejecutar la garantía técnica y reponer los seis camiones con equipos nuevos.

Posteriormente, el 29 de diciembre, se presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el proveedor, por la presunta entrega de vehículos que no cumplían las condiciones ofertadas.

El alcalde Pabel Muñoz señaló: “Iremos con todo para que se devuelva la totalidad de recursos o una nueva flota, y para que el proveedor responda ante la justicia, si corresponde”.

El funcionario indicó que, en junio de 2025, se solicitó un diagnóstico integral de la flota en el que se identificó fallas recurrentes en seis camiones satélites, que impedían su funcionamiento normal.

Además, se detectó incumplimientos en mantenimientos por parte del proveedor. Según el Municipio de Quito, el 29 de agosto de 2025, Emaseo solicitó la terminación anticipada del contrato con el proveedor.