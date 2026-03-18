Pabel Muñoz anuncia que se regulará el transporte pesado en hoaras de la tarde en Quito

En la sesión extraordinaria 193 del Concejo Metropolitano de Quito, el alcalde Pabel Muñoz anunció la aplicación de nuevas medidas de movilidad en la capital.

Muñoz aludió al siniestro de tránsitio que se dio en horas de la tarde del martes 17, donde una volqueta se volcó y cayó sobre un motorizado que escampaba debajo de un paso a desnivel.

El siniestro provocó la muerte del hombre. Muñoz aseguró que la volqueta tenía el salvoconducto y acreditación para operar en la franja que está prohibida la circulación del transporte pesado.

El Alcalde aseguró que la volqueta iba a exceso de velocidad y ante ello dijo que, los mismos propietarios del transporte pesado están solicitando que no se aplique la restricción en horas de la tarde, pero la realidad, sostuvo Muñoz, es que es una medida "dolorosa pero necesaria", por que ha habido "reducción de muertes" desde la aplicación de la restricción en horas de la mañana.

Ante ello, anunció que en abril empieza la restricción del transporte pesado en horas de la tarde.