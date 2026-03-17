Una volqueta quedó encima de una motocicleta tras siniestro en la av. Simón Bolívar

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la tarde de este martes 17 de marzo de 2026 se registró un siniestro de tránsito en el sector de Granados, en la intersección de la avenida Simón Bolívar.

El hecho ocurrió alrededor de las 14:13 y estuvo involucrada una volqueta y una motocicleta. Según el reporte preliminar, el vehículo pesado quedó sobre la moto.

Las autoridades se encuentran verificando si existen personas fallecidas. Unidades de emergencia acudieron al lugar para atender la situación.

Este suceso se suma a otro siniestro registrado, este martes 17 de marzo, en la Ruta Viva, en la vía que conduce al Aeropuerto de Quito, donde una mujer perdió la vida tras el impacto entre dos vehículos.