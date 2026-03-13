Cierre de dos carriles en la av. Simón Bolívar por choque de dos vehículos

Dos vehículos livianos chocaron la mañana de este viernes 13 de marzo.

Dos vehículos livianos chocaron en la av. Simón Bolívar la mañana de este viernes 13 de marzo del 2026. El siniestro ocurrió a la altura de la Autopista General Rumiñahui.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los carriles izquierdo y central, en sentido sur - norte se encuentran cerrados.

En la vía se registra fuerte congestión vehicular, según reportes ciudadanos. Ambos vehículos quedaron en mitad de la vía con daños en la infraestructura.