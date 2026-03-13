Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Quito

Cierre de dos carriles en la av. Simón Bolívar por choque de dos vehículos

El siniestro de tránsito ocurrió en la av. Simón Bolívar, en sentido sur-norte, a la altura de la Autopista General Rumiñahui. 

Dos vehículos livianos chocaron la mañana de este viernes 13 de marzo.

AMT.

Autor

Lizette Abril

Actualizada:

13 mar 2026 - 07:33

Unirse a Whatsapp

Dos vehículos livianos chocaron en la av. Simón Bolívar la mañana de este viernes 13 de marzo del 2026. El siniestro ocurrió a la altura de la Autopista General Rumiñahui. 

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los carriles izquierdo y central, en sentido sur - norte se encuentran cerrados

En la vía se registra fuerte congestión vehicular, según reportes ciudadanos. Ambos vehículos quedaron en mitad de la vía con daños en la infraestructura.

Te puede interesar