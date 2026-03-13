Cierre de dos carriles en la av. Simón Bolívar por choque de dos vehículos
El siniestro de tránsito ocurrió en la av. Simón Bolívar, en sentido sur-norte, a la altura de la Autopista General Rumiñahui.
Dos vehículos livianos chocaron la mañana de este viernes 13 de marzo.
13 mar 2026 - 07:33
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que los carriles izquierdo y central, en sentido sur - norte se encuentran cerrados.
En la vía se registra fuerte congestión vehicular, según reportes ciudadanos. Ambos vehículos quedaron en mitad de la vía con daños en la infraestructura.
