Papanicolaou y otros exámenes gratuitos para mujeres se realizan en Quito

Las Caravanas de salud ofrecen exámenes gratuitos para mujeres en Quito.

Papanicolaou, tamizajes para detección de riesgos de cáncer de mama, pruebas rápidas de VIH y otros servicios. Estos exámenes se realizan en Quito de forma gratuita.

Este miércoles 20 y jueves 21 de mayo de 2026 se llevan a cabo las Caravanas de Salud para la Mujer.

Los servicios se ofrecen específicamente en la Casa Somos de La Tola, en el sector del parque Itchimbía. Los exámenes se realizan desde las 08:00 hasta las 15:00.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Municipio , el objetivo de estas ferias es fortalecer la prevención, la atención integral, y el acceso comunitario a servicios de salud sexual y reproductiva.

Orientación en salud sexual y reproductiva

Como parte de los servicios, las mujeres también pueden acceder, de forma gratuita, a consejería y orientación en salud sexual y reproductiva. Además, podrán obtener información sobre prevención y autocuidado.

De acuerdo con datos del Municipio, desde el inicio de las Caravanas, más de 3 750 mujeres han participado en 31 jornadas. En ese periodo se realizaron 1 984 pruebas de papanicolaou.

Así puedes acceder a los servicios

Para acceder a las ferias y brigadas de salud municipales, solo necesitas acercarte al lugar donde se realiza la jornada.

"El acceso es completamente libre, gratuito y sin trámites complejos", indica el Municipio.

El servicio está dirigido a mujeres de todas las edades.