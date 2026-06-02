Quito: Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una casa en Guayllabamba

Autoridades acudieron a la vivienda a realizar las investigaciones correspondientes.

Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida, la madrugada del 31 de mayo de 2026, en Quito.

El hecho violento sucedió en las calles Libertad y 14 de Octubre, en la parroquia rural de Guayllabamba.

La alerta fue recibida a través del ECU 911, aproximadamente a la 1:30.

De acuerdo con la información policial, los cuerpos pertenecen a una mujer venezolana y un hombre ecuatoriano.

Ambos cadáveres presentaban heridas de bala

Las víctimas fueron identificadas como Lennys Alexandra Rondón Flores y Francisco Tamayo Vilcacundo, de 50 años.

Los cadáveres encontrados, uno en la sala y otro en la habitación, presentaban heridas causadas por armas de fuego.

Policía investiga el hecho para dar con los responsables y esclarecer las motivaciones del suceso violento.