Quito: Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una casa en Guayllabamba
Un hombre ecuatoriano y una mujer venezolana fueron encontrados con impactos de bala dentro de un domicilio en Guayllabamba.
Autoridades acudieron a la vivienda a realizar las investigaciones correspondientes.
Referencial Freepik.
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Actualizado:
02 jun 2026 - 19:00
Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida, la madrugada del 31 de mayo de 2026, en Quito.
El hecho violento sucedió en las calles Libertad y 14 de Octubre, en la parroquia rural de Guayllabamba.
La alerta fue recibida a través del ECU 911, aproximadamente a la 1:30.
De acuerdo con la información policial, los cuerpos pertenecen a una mujer venezolana y un hombre ecuatoriano.
Ambos cadáveres presentaban heridas de bala
Las víctimas fueron identificadas como Lennys Alexandra Rondón Flores y Francisco Tamayo Vilcacundo, de 50 años.
Los cadáveres encontrados, uno en la sala y otro en la habitación, presentaban heridas causadas por armas de fuego.
Policía investiga el hecho para dar con los responsables y esclarecer las motivaciones del suceso violento.
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