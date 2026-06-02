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Seguridad

Quito: Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de una casa en Guayllabamba

Un hombre ecuatoriano y una mujer venezolana fueron encontrados con impactos de bala dentro de un domicilio en Guayllabamba. 

Autoridades acudieron a la vivienda a realizar las investigaciones correspondientes.

Referencial Freepik.

Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

02 jun 2026 - 19:00

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Un hombre y una mujer fueron encontrados sin vida, la madrugada del 31 de mayo de 2026, en Quito. 

El hecho violento sucedió en las calles Libertad y 14 de Octubre, en la parroquia rural de Guayllabamba. 

La alerta fue recibida a través del ECU 911, aproximadamente a la 1:30. 

De acuerdo con la información policial, los cuerpos pertenecen a una mujer venezolana y un hombre ecuatoriano. 

Ambos cadáveres presentaban heridas de bala 

Las víctimas fueron identificadas como Lennys Alexandra Rondón Flores y Francisco Tamayo Vilcacundo, de 50 años. 

Los cadáveres encontrados, uno en la sala y otro en la habitación, presentaban heridas causadas por armas de fuego. 

Policía investiga el hecho para dar con los responsables y esclarecer las motivaciones del suceso violento. 

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