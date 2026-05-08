Messi y 'Kiko' se abrazan en emotivo encuentro en Miami
Lionel Messi y Carlos Villagrán, 'Kiko', protagonizaron un emotivo encuentro en Miami. El actor recibió una camiseta firmada por el 10.
Lionel Messi y Carlos Villagrán posan junto a una caricatura del futbolista argentino.
08 may 2026 - 10:49
El delantero argentino Lionel Messi y el actor mexicano Carlos Villagrán, conocido como 'Kiko' en 'El Chavo del 8', vivieron un emotivo encuentro en el Inter Miami. El momento quedó registrado en un video que se difundió rápidamente en redes sociales.
El clip captó el abrazo de las figuras, la admiración y sorpresa del actor mexicano por estar frente al astro argentino. "Te respeto, te voy a respetar toda la vida, no me he perdido nada de lo que te ha pasado, no creo que esté frente a ti", le dijo 'Kiko' después de darle un beso en la mejilla.
El Inter Miami entregó a Carlos Villagrán una camiseta del club con el número 10, el nombre de 'Kiko' y con la firma de Messi.
Además, Messi y Carlos Villagrán posaron para una fotografía con una estampa del Campeón del Mundo besando la copa.
