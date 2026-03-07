Paseo Dominical se desarrolla con normalidad este domingo 8 de marzo en Quito

El tradicional Paseo Dominical se desarrollará con normaliadad este domingo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

El denominado "Paseo Dominical Renace 2026" se realizará en la av. Galo Plaza Lazo y De los Arupos.

El evento está a acargo de la Administración Zonal La Delicia y será desde las 08:00 hasta las 13:00.

Este mismo 8M el Municipio de Quito junto a sus secretarías y entidades municipales ha desplegado una serie de ferias, encuentros culturales, actividades turísticas, recreativas, entre otras para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Aquí puedes revisar la agenda completa de eventos: