Rutas, horarios...; todo lo que debe saber de la Warmi Runner del domingo 8 de marzo
La competencia comenzará a las 08:00 en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa. Miles de mujeres podrán correr 5 o 10 kilómetros.
Durante 15 años se ha realizado la Warmi Runner
Quito Informa
Actualizada:
05 mar 2026 - 07:04
Una nueva edición de la Warmi Runner se realizará en Quito, este domingo 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
También se desarrollará esta competencia atlética femenina el 15 de marzo en Cuenca y el 22 de marzo en Guayaquil.
En la capital, la competencia será desde las 08:00 en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa. Miles de mujeres podrán correr 5 o 10 kilómetros.
Recorridos Warmi Runner 2026
Warmi Runner 5K
Hora de salida: 08:00
Recorrido:
- Av. Amazonas y Azuay (salida norte-sur)
- Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
- Calle Juan León Mera
- Av. Francisco de Orellana
- Av. Amazonas carril sentido sur-norte
- Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito
Warmi Runner 10K
Hora de salida: 08:20
Recorrido:
- Av. Amazonas y Azuay (salida sentido contrario sobre el carril sur-norte)
- Calle República (sentido norte-sur)
- Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
- Ignacio de Veintimilla hasta Juan León Mera
- Av. Francisco de Orellana
- Av. Amazonas sentido sur-norte hasta la Av. Naciones Unidas
- Av. Amazonas hasta calle Tomás de Berlanga
- Av. Amazonas sentido norte-sur
- Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito
Entrega de kits deportivos
Las participantes inscritas podrán retirar su kit oficial este 6 y 7 de marzo, de 08:00 a 16:30, en las instalaciones del Centro de Exposiciones Quito. Para la entrega será indispensable presentar la cédula de identidad.
El kit incluye: camiseta oficial, gorra, medias, medalla conmemorativa y productos de cortesía de los auspiciantes.
Recomendaciones para las participantes
Se recomienda movilizarse con anticipación en transporte público o privado, tomando en cuenta los cierres viales establecidos en el operativo coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito.
Antes de la competencia:
- Usa ropa cómoda para correr
- Zapatos adecuados (evitar estrenar calzado)
- Camiseta oficial del evento, short y gorra
- Desayunar algo ligero (café, pan, fruta o cereal)
- Evitar el consumo de lácteos antes de la carrera
