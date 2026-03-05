Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Rutas, horarios...; todo lo que debe saber de la Warmi Runner del domingo 8 de marzo

La competencia comenzará a las 08:00 en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa. Miles de mujeres podrán correr 5 o 10 kilómetros.

Durante 15 años se ha realizado la Warmi Runner

Quito Informa

Autor

Ana Rosero

Actualizada:

05 mar 2026 - 07:04

Unirse a Whatsapp

Una nueva edición de la Warmi Runner se realizará en Quito, este domingo 8 de marzo de 2026, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

También se desarrollará esta competencia atlética femenina el 15 de marzo en Cuenca y el 22 de marzo en Guayaquil.

En la capital, la competencia será desde las 08:00 en el sector de La Carolina, en la Cruz del Papa. Miles de mujeres podrán correr 5 o 10 kilómetros.

Recorridos Warmi Runner 2026

Warmi Runner 5K

Hora de salida: 08:00

Recorrido:

  • Av. Amazonas y Azuay (salida norte-sur)
  • Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
  • Calle Juan León Mera
  • Av. Francisco de Orellana
  • Av. Amazonas carril sentido sur-norte
  • Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito

Warmi Runner 10K

Hora de salida: 08:20

Recorrido:

  • Av. Amazonas y Azuay (salida sentido contrario sobre el carril sur-norte)
  • Calle República (sentido norte-sur)
  • Av. Amazonas hasta la calle Ignacio de Veintimilla
  • Ignacio de Veintimilla hasta Juan León Mera
  • Av. Francisco de Orellana
  • Av. Amazonas sentido sur-norte hasta la Av. Naciones Unidas
  • Av. Amazonas hasta calle Tomás de Berlanga
  • Av. Amazonas sentido norte-sur
  • Azuay (llegada) hasta el parqueadero de la Cruz del Papa, ingresando al Centro de Exposiciones Quito

Entrega de kits deportivos

Las participantes inscritas podrán retirar su kit oficial este 6 y 7 de marzo, de 08:00 a 16:30, en las instalaciones del Centro de Exposiciones Quito. Para la entrega será indispensable presentar la cédula de identidad.

El kit incluye: camiseta oficial, gorra, medias, medalla conmemorativa y productos de cortesía de los auspiciantes.

Recomendaciones para las participantes

Se recomienda movilizarse con anticipación en transporte público o privado, tomando en cuenta los cierres viales establecidos en el operativo coordinado con la Agencia Metropolitana de Tránsito.

Antes de la competencia:

  • Usa ropa cómoda para correr
  • Zapatos adecuados (evitar estrenar calzado)
  • Camiseta oficial del evento, short y gorra
  • Desayunar algo ligero (café, pan, fruta o cereal)
  • Evitar el consumo de lácteos antes de la carrera

