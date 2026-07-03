Periodista de Teleamazonas fue amenazado en la cobertura del crimen a una profesora en Quito

Un hombre amenazó a un equipo periodístico de Teleamazonas durante una cobertura en La Roldós.

Juan Miguel Rodríguez, periodista de Teleamazonas, y un pasante fueron blanco de amenazas durante una cobertura periodística del asesinato de una profesora en La Roldós, en el norte de Quito, el jueves 2 de julio de 2026.

El reportero denunció que, mientras realizaban su trabajo periodístico como hacer entrevistas o captar imágenes del lugar, fueron intimidados por un hombre.

Juan Miguel contó que el sospechoso le dijo “deja de andar de sapo”. “Me dijo: ‘Deja el caso ahí, deja de andar de sapo, deja de andar investigando”.

Posteriormente, se dieron cuenta que eran vigilados por dos hombres, a bordo de una motocicleta. Por lo que, el equipo periodístico decidió irse de ese lugar.

El periodista cubría el asesinato de una profesora, de 35 años, en ese sector. El crimen se perpetró cuando ella salía a su trabajo.

En imágenes de una cámara se ve que la mujer es interceptada por hombres armados, a bordo de una motocicleta. Uno de ellos sostenía un ramo de flores cuando le disparó.

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La familia contó que la víctima tenía una boleta de auxilio y había recibido amenazas. Ella tenía dos hijos menores de edad.

Fundamedios condenó las amenazas que sufrió el periodista de Teleamazonas y su pasante. "Los comunicadores denunciaron haber sido vigilados por sujeros en motocicleta, viéndose obligados a abandonar el lugar por seguridad", señaló el orgamismo.