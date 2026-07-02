¿Quién era la profesora de educación física asesinada en Quito?

Una profesora de educación física fue asesinada en el norte de Quito.

Adriana Daniela Sáenz Cuasapaz es la profesora de educación física asesinada el 1 de julio de 2026, mientras salía de su casa ubicada en La Roldós, en el norte de Quito.

La mujer de 35 años es velada por su familia y amigos en medio de dolor y pedidos de justicia por el atroz crimen.

Sáenz era madre de dos niños: Barú y Ariana, de dos y siete años respectivamente.

Los familiares de Sáenz comentaron que la mujer tenía una boleta de auxilio contra su expareja. Sin embargo, las autoridades no han dado detalles del crimen.

La mujer era aficionada al deporte desde temprana edad, por eso siguió el camino de la docencia en la rama de educación física.

Trabajaba en la Unidad Educativa Manuel Abad, desde donde sus compañeros se trasladaron para despedirla en el velorio.

Su familia destacó las habilidades deportivas de la mujer, principalmente en el fútbol, deporte que aún practicaba en un equipo barrial.

Circunstancias del crimen

La profesora salió de su casa la mañana del miércoles 1 de julio, cunado un compañero llegó en su carro para llevarla al trabajo.

Cuando subió no cerró la puerta de inmediato, pues un hombre se acercó con un ramo de flores que supuestamente le iba a entregar.

Eso no ocurrió, y en lugar de entregarle las flores le disparó en varias ocasiones. La mujer murió antes de llegar a una casa de salud.