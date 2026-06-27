Robo a joyería derivó en persecución y doble asesinato en Guayaquil

Un asalto registrado en una joyería del sector Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, terminó en un doble asesinato.

De acuerdo con las investigaciones, varios hombres que se encontraban en una joyería fueron sorprendidos por cuatro delincuentes quienes bajo amenazas con armas blancas, les sustrajeron cadenas, celulares y dinero.

Agentes investigan el hecho

Tras ello, una persecución comenzó. Los atacantes dispararon contra el automóvil de las víctimas. En su intento por escapar, el conductor perdió el control del vehículo y se estrelló contra unas rejas.

Los ocupantes bajaron del vehículo y trataron de huir, sin embrago, fueron alcanzados por los antisociales quienes los asesinaron a tiros.

Agentes de criminalística levantaron varios indicios balísticos, además del vehículo involucrado, documentos personales y otros elementos que serán incorporados a una investigación.