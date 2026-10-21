Perrita encadenada y desnutrida junto a sus siete cachorros fueron rescatados en Quito

UBA rescató a una perrita y sus siete cachorros en Quito.

Violeta vivía en condiciones precarias y de maltrato. Permanecía encadenada, estaba extremadamente delgada y no había recibido la atención veterinaria que necesitaba.

Esa perrita junto a sus siete cachorros, de aproximadamente un mes de edad, fueron rescatadas por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio de Quito, este miércoles 21 de octubre de 2026.

El caso fue atendido tras una alerta ciudadana registrada en el sector de San Rafael de Cotocollao, en el norte de la ciudad.

Tras conocer la denuncia, los inspectores de la UBA acudieron al lugar y constataron las condiciones en las que vivía esta perrita de dos años.

Frente a esta situación, los inspectores realizaron el retiro definitivo de Violeta y sus siete cachorros. Además, elaboraron un informe contra su tutora por tres presuntas infracciones: dos graves y una muy grave.

Las infracciones graves corresponden al incumplimiento de la esterilización de animales de compañía y a la falta de atención veterinaria preventiva y curativa que la perrita Violeta requería. Cada una contempla una multa equivalente a un salario básico unificado (SBU).

La infracción muy grave corresponde a mantener animales encadenados o atados como método habitual de cautiverio, privándolos de su movilidad natural. Esta conducta contempla una multa equivalente a 10 SBU. En total, la tutora enfrenta una posible sanción económica de USD 5 784.

Entre enero y septiembre de 2026, la UBA ha atendido 158 denuncias por presunto maltrato. Tras su rescate de Violeta y sus cachorros, fueron evaluados por médicos veterinarios y permanecen bajo seguimiento para su recuperación.

Violeta necesita recuperar peso antes de ser esterilizada y, posteriormente, podrá ser puesta en adopción. Sus cachorros también serán esterilizados al cumplir los cuatro meses de edad y estarán listos para encontrar hogares responsables.