UBA retira a una perrita tras denuncia de presunto maltrato animal en La Basílica

El animal quedó bajo resguardo de la entidad mientras se analiza su situación.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) informó que este martes, 22 de septiembre, su equipo acudió al sector de La Basílica, en Quito, para retirar a una canina luego de una denuncia relacionada con un posible caso de maltrato.

Según la información difundida por la entidad, la denuncia señalaba a un habitante de calle como la persona que habría maltratado al animal.

No se han informado públicamente detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido la agresión.

¿Qué pasará con la perrita?

Con el retiro, la canina quedó bajo cuidado de la UBA, que deberá evaluar su estado y determinar las acciones correspondientes de acuerdo con los procedimientos de protección animal.

La entidad recordó que el maltrato y la vulneración de los derechos de los animales pueden generar responsabilidades y señaló que las denuncias permiten activar acciones de protección.