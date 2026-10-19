Fundación animalista pide investigar presunto ahorcamiento de un perro en Machala

La organización Rescate Animal Machala-Nathaly denunció la presunta muerte por ahorcamiento de un perro en la ciudadela Urseza 2.

La organización Rescate Animal Machala-Nathaly pidió que se investigue la muerte de un perro que presuntamente fue ahorcado en una vivienda de la ciudadela Urseza 2, en Machala, provincia de El Oro.

El caso fue denunciado en redes sociales el sábado 17 de octubre de 2026. Según la organización, el animal habría sido colgado en el patio de una casa y, posteriormente, su cuerpo fue colocado dentro de un saco y abandonado en una esquina del sector.

La denuncia generó indignación entre ciudadanos y colectivos de protección animal, que solicitaron la intervención de las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

¿Qué pide la organización animalista?

Rescate Animal Machala-Nathaly anunció que está recopilando información para identificar plenamente a la persona señalada como presunta responsable y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

La organización también busca reunir elementos que permitan determinar las circunstancias de la muerte del perro y establecer posibles responsabilidades.

Hasta este lunes 19 de octubre, no se ha informado oficialmente sobre una investigación abierta, personas detenidas o responsabilidades establecidas por este caso.

¿Qué sanciones establece la ley por la muerte de un perro?

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 250.1, establece penas de seis meses a un año de prisión para quien cause la muerte de un animal que forma parte de la fauna urbana.

Si la muerte se produce mediante actos de crueldad o tortura, la sanción puede aumentar de uno a tres años de prisión.

La aplicación de estas penas dependerá de los resultados de la investigación y de las decisiones de las autoridades judiciales.

Por ahora, la organización animalista insiste en que se esclarezca lo ocurrido y se adopten las acciones legales correspondientes.