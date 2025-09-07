Ciudadanos piden ayuda para rescatar a tres perros con signos de desnutrición en Quito

Los tres perros se encuentran en un terreno lleno de escombros del centro de Quito

Un video difundido en redes sociales, este domingo 7 de septiembre del 2025, muestra a tres perros con signos de desnutrición que viven en condiciones deprorables en un terreno abandonado de Quito.

La denuncia, que alertó de la situación de animales, fue difundida por una fortógrafa de mascotas en su cuenta de Instagram. En las imágenes se observa a los tres animales detrás de una reja en medio de escombros.

El terreno se encuentra ubicado en la calle 5 de Junio, centro de la capital. "Estos tres perritos están en pésimas condiciones viviendo en este lugar. Están super flacos. No sabemos si viven con alguien, pero por favor ayúdenos a compartir para que los rescaten", dice la mujer que grabó el video.

En los comentarios otra ciudadana denunció que en el mismo sector se encuentra una perra embarazada que deambula por las calles. También pidió la pronta intervención de los organismos de rescate animal para poner a buen recaudo a los animales.

Las denuncias de maltrato animal en Quito se han intensificado en las últimas semanas. Desde el 2 al 5 de septiembre la Unidad de Bienestar Animal (UBA) rescató a cuatro perros en condiciones de maltrato y heridos.

De acuerdo al artículo 3270 del Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito, el maltrato animal es el acto de causar daño físico, psicológico o emocional contra cualquier animal, ya sea por acción directa, omisión o por negligencia humana sin importar la intencionalidad del abusador.

Estas acciones se sancionan con multas económicas, trabajo comunitario o privación de la libertad hasta tres años, de acuerdo a la gravedad.