Adolescente fue parte de asalto violento a un taxista en Quito; irá cuatro años a internamiento

Los asaltantes golpearon al taxista, lo secuestraron y lo dejaron abandonado en un vía en el sur de Quito.

Un adolescente de 16 años fue sentenciado a cuatro años de internamiento institucional tras ser hallado culpable del delito de secuestro extorsivo en contra de un joven de 19 años, informó la Fiscalía General del Estado este lunes 8 de septiembre del 2025..

El caso ocurrió entre el 14 y 15 de junio de 2025 y estuvo marcado por una violenta forma de ejecución, en complicidad con cuatro adultos que aún son investigados por la Fiscalía, indicó la entidad en un comunicado.

De acuerdo con la denuncia, el adolescente integraba un grupo que contrató un servicio de taxi desde Carapungo, en el norte de Quito, con destino a Ambato. Sin embargo, en el trayecto, los pasajeros se transformaron en agresores: golpearon al conductor con la cacha de un arma de fuego, lo amenazaron de muerte y lo ocultaron en la parte posterior del vehículo.

La víctima fue posteriormente abandonada en el sector de La Armenia, en el Valle de los Chillos, maniatada de pies y manos, en una zona conocida como la “vía de los perros”. Los secuestradores se llevaron el automóvil, dos teléfonos celulares y 100 dólares en efectivo.

El hecho fue denunciado de inmediato y permitió que la Policía Nacional, a través de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), rastreara uno de los teléfonos sustraídos mediante triangulación.

Con esa información, agentes ejecutaron un allanamiento en flagrancia en una vivienda de la parroquia Calderón, donde fueron aprehendidas cinco personas, incluido el adolescente.

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas como los testimonios de los agentes aprehensores, el informe forense sobre las lesiones ocasionadas al conductor, la denuncia del propietario del taxi y el relato de la víctima.

Con estos elementos, el Juez dictó la sentencia contra el menor, mientras que los adultos involucrados permanecen bajo investigación penal.