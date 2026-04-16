Los perros Rufino y Abril fueron rescatados en estado crítico de desnutrición en La Armenia

Los perros Rufino y Abril fueron rescatados en el sector de La Armenia

La Unidad de Bienestar Animal rescataron a los perros Rufino y Abril, quienes se encontraban en condiciones severas de desnutrición en el sector de La Armenia, en Quito. El operativo se realizó este jueves 16 de abril de 2026 tras una alerta ciudadana.

Cuando el personal municipal llegó a un vivienda encontró a los dos canes en estado crítico en una terraza. Según el informe, ambos presentaban una condición corporal alarmante. Rufino, un perro de aproximadamente 10 años, el más afectado.

Las imágenes levantadas durante la inspección evidenciaron un cuadro de desnutrición severa. Por lo tanto, las autoridades determinaron que hay una mala tenencia de los animales de compañía.

Según UBA, los tutores de los perros no pudieron justificar el estado de salud de los animales ni demostrar si recibían atención veterinaria adecuada.

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Ante esta situación, los agentes procedieron con el retiro definitivo de los perros y levantaron el respectivo informe de flagrancia. Los responsables podrían enfrentar sanciones económicas que superan los 5 000 dólares.

Actualmente, Rufino y Abril permanecen bajo resguardo y atención veterinaria en uno de los centros especializados de la Unidad de Bienestar Animal.