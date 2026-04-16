Indignación por maltrato animal extremo; perrito fue utilizado para entrenar canes de pelea

Un perrito fue rescatado tras ser utilizado para entrenar canes de pelea.

Un nuevo caso de maltrato animal causa indignación en Ecuador. Un perrito fue rescatado tras ser utilizado como carnada para entrenar a otros perros de pelea.

El hecho ocurrió en la av. Atahualpa en el barrio Jatumpungo, en el cantón Rumiñahui, al suroriente de Quito, reportó la Fundación Lucky Bienestar Animal, el miércoles 15 de abril del 2026.

El cachorro fue encontrado con vida y colgado en un árbol con marcas visibles de maltrato y huellas de sangre en el abdomen. Según la fundación, los otros perros le habrían arrancado los testículos.

El can fue trasladado de emergencia para recibir atención veterinaria, mientras lucha por sobrevivir debido a la gravedad de sus heridas.

Indignación y pedidos de justicia

Organizaciones y ciudadanos expresaron su rechazo frente a este hecho y exigen que se identifique y sancione a los responsables.

La Fundación hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar y entregar información en caso de conocer a los responsables de este hecho.

El perrito fue trasladado a una clínica veterinaria para recibir atención médica.