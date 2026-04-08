Quito: rescatan al perrito Logan luego de ser brutalmente golpeado con varillas

Logan fue rescatado de una terraza en la que vivía encadenado.

¡Logan está a salvo! Un perrito maltratado fue rescatado en Quito luego de ser brutalmente golpeado con varillas de construcción por un hombre, cuya agresión quedó registrada en un video que srivió para denunciarlo.

La Unidad de Bienestar Animal (UBA) informó este miércoles 8 de abril de 2026 que el can fue rescatado luego de una inspección técnica en la que se descubrió que permanecía encadenado permanentemente.

Logan tiene aproximadamente cuatro años y vivía en muy malas condiciones en la terraza de un domicilio capitalino. Sus tutores no presentaron su carnet de vacunas cuando las autoridades realizaron la inspección correspondiente.

Personal de la UBA acudió al domicilio luego de recibir una denuncia con un video en el que se observa a un hombre golpeando brutalmente al animal mientras este se encuentra en el suelo.

El 'peludito' fue hallado con una pata lastimada, lo que le impedía caminar. Se trata de un perro parecido a un american bully, de carácter dócil, pero nervioso por el maltrato y el encadenamiento en el que vivía.

Luego de los exámenes realizados por la UBA se determinó que Logan no es un perro agresivo, por lo que ahora pasará por un proceso de rehabilitación física y emocional. Cuando se recupere será puesto en adopción.

Sanciones

Dado que se trata de un grave caso de maltrato animal, los tutores de Logan enfrentan una multa económica de 6 000 dólares, según informó la entidad municipal.

Los tutores enfrentan varias sanciones que van desde infracciones leves, como no contar con el esquema de vacunación actualizado; hasta muy graves, como el encadenamiento y el maltrato registrado en video.