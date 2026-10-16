Una persona herida tras ser atropellada por una motocicleta policial en el norte de Quito

Una motocicleta de policía está involucrada en un siniestro de tránsito este viernes 16 de octubre.

Un adulto mayor resultó herido tras ser atropellado por una motocicleta de policía la mañana de este viernes 16 de octubre del 2026 en el norte de Quito.

El siniestro ocurrió en el carril exclusivo del trolebús, a la altura de la Y. El policía que conducía la motocicleta también resultó herida.

Agentes de la Agencia Metropolitana de Quito (AMT) cerraron el carril central en sentido norte-sur de la Av. 10 de agosto y Río Coca.

El siniestro ocurrió pasadas las 07:00, cuando el peatón cruzaba la calle con el semáforo en verde. Se conoce que en medio de la calle el semáforo cambió a verde para vehículos y la motocicleta impactó al adulto mayor.

Mariela Muñoz, coordinadora zonal norte de la AMT, indicó que el adulto mayor se encuentra en estado crítico y fue traspadado al Hospital Pablo Arturo Suárez para una intervención quirúrgica.

Mientras que el policía fue trasladado hacia el Hospital de la Policía para ser evaluado. El alchotest al uniformado resultó negativo.

Según Muñoz, personal del SIAT se encuentra en la zona para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas del siniestro. Mientras dura el procedimiento, el policía involucrado será detenido y llevado a una audiencia de flagrancia.