Una persona fallece en siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar

Fatal siniestro en la Simón Bolívar deja un fallecido en Carapungo

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este lunes 15 de junio de 2026 dejó una persona fallecida y otra herida en el norte de Quito.

La emergencia se reportó cerca de las 05:47 en la avenida Simón Bolívar y Panamericana Norte, a la altura del puente peatonal de Pueblo Blanco, en el sector de Carapungo.

Según información de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), una persona resultó herida y recibió atención en el lugar, mientras que otra falleció producto del impacto.

Debido al procedimiento de las autoridades, se cerró el carril izquierdo de la avenida Simón Bolívar en sentido norte-sur.

Al sitio acudieron unidades de la SIAT, Medicina Legal y personal de tránsito para realizar las investigaciones correspondientes y levantar indicios del siniestro.