Ecuador asigna recursos para apoyar a atletas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura (MINEDEC), reafirma su firme compromiso con el desarrollo del deporte de alto rendimiento en el país. En este marco, se oficializó el respaldo presupuestario destinado a respaldar de manera integral a las delegaciones nacionales que representarán al país en los distintos eventos internacionales del ciclo olímpico.

Con una inversión que bordea los USD 870 000, el Estado garantiza la cobertura económica requerida para asegurar la adecuada preparación, logística y logística de traslado de los atletas tricolores.

Esta asignación presupuestaria busca aliviar las necesidades financieras de los deportistas, permitiéndoles enfocar sus esfuerzos de manera exclusiva en sus entrenamientos y desempeño técnico antes y durante las competencias.

El destino principal de estos fondos será la participación oficial de la delegación ecuatoriana en los XIII Juegos Suramericanos, programados para llevarse a cabo en Santa Fe, Argentina, en 2026.

Esta cita deportiva multidisciplinaria representa un peldaño estratégico fundamental dentro del camino hacia la clasificación para las próximas Olimpiadas, reuniendo a los mejores competidores de la región.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura enfatizó que este aporte gubernamental garantiza la presencia continua de Ecuador en los escenarios deportivos internacionales más exigentes.

Asimismo, la entidad destacó que este apoyo financiero no solo beneficia el rendimiento competitivo, sino que promueve el deporte como una herramienta clave de transformación social, salud e inclusión para toda la ciudadanía.

Finalmente, la entrega de este presupuesto representa una ratificación clara de la política pública del Gobierno hacia el deporte nacional. Se prevé que el esfuerzo coordinado entre el gobierno nacional y las distintas federaciones deportivas garantice la máxima optimización de los recursos asignados, permitiendo a las jóvenes promesas y atletas consolidados del país seguir cosechando triunfos a nivel internacional.