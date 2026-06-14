Sicariato en Calacalí: Hay tres sospechosos detenidos

Agentes de invertigación acudieron a la escena del crimen para recopilar indicios.

Un hombre murió tras ser atacado con arma de fuego mientras permanecía dentro de una camioneta en Calacalí, Quito, la mañana de este domingo 14 de junio.

De acuerdo con información policial, el hombre recibió un disparo en la cabeza, por lo que las autoridades manejan el caso como una muerte violenta.

La policía indicó que identificó un vehículo que habría sido utilizado para el hecho y activaron un cerco de búsqueda en las vías del noroccidente de Pichincha.

Un detenido registra antecedentes penales

Horas después, el automotor fue localizado en el sector de Nanegalito. Durante la intervención fueron retenidas tres personas que se movilizaban en el vehículo, entre ellas una adolescente.

Los sospechosos quedaron bajo custodia mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información policial, uno de los detenidos registra antecedentes por varios delitos, entre ellos porte ilegal de armas y asociación ilícita.