Una persona herida por deflagración en el sector Julio Zabala, norte de Quito

Una vivivienda colapsó completamente y una persona resultó herida producto de una deflagración la mañana de este martes 31 de marzo del 2026, en el sector Julio Zabala, en el norte de Quito.

Agentes del Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron la emergencia y sus paramédicos brindaron atención prehospitalaria al hombre herido.

¿Qué es una deflagración?

Es una combustión muy rápida que se da por una fuga y acumulación de gas en un lugar cerrado y hay una chispa o calor que lo enciende brevemente.

El Cuerpo de Bomberos recuerdó a los ciudadanos revisar que las instalaciones de gas se encuentren en buen estado y en caso de emergencia llamar al 9-1-1.