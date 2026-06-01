Cuatro personas quedaron atrapadas tras el colapso de un muro en centro de Quito

Organismos de socorro acudieron hasta el Tejar para liberar a cuatro personas que estaban atrapadas.

Cuatro personas quedaron atrapadas tras el colapso parcial de un muro de una vivienda en el sector de El Tejar, en el centro norte de Quito, la mañana de este lunes 1 de junio de 2026.

Personal del Cuerpo de Bomberos liberó a las víctimas y ofreció atención prehospitalaria en el sitio. No se registran víctimas mortales en el incidente.

Al lugar acudieron 24 efectivos y ocho vehículos de rescate para sacar a los afectados de entre los escombros. Hasta pasadas las 13:00 se desconocían las causas del colapso de la vivienda.