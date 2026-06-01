Policía activa forma de entregar información sobre crimen en supermercado de El Inca

Un hecho violento se perpetró en un local de Tuti, en la av. 6 de Diciembre y El Inca, en Quito.

Tras el crimen perpetrado en un local de Tuti, ubicado en El Inca, en el norte de Quito, la Policía Nacional activó forma para que la ciudadanía entregue información para localizar a los responsables.

Un empleado del local fue asesinado y otra persona más resultó herida. La Policía indicó que el hecho violento se perpetró a las 19:00, del domingo 31 de mayo de 2026.

Tras las primeras investigaciones, se determinó que seis sospechosos ingresaron al local y exigieron la apertura de la caja fuerte y la entrega del dinero.

Ante la demora que tiene el sistema de apertura de la caja fuerte, dispararon a uno de los empleados de la cadena de supermercados.

Tras lo ocurrido, el eje preventivo e investigativo de la Policía está buscando a los responsables de este hecho violento, indicó Jorge Pastor, jefe de operaciones Motorizadas del Distrito Eugenio Espejo.

Este lunes 1 de junio de 2026, la Policía publicó un código QR para entregar información sobre los responsables del ataque.

"Si tienes información de los responsables de un hecho violento en un establecimiento comercial de Quito, comunícate de manera segura y confidencial al 1800 DELITO (335486) o a través del código QR habilitado".

"Tu aporte es fundamental para fortalecer las acciones investigativas y garantizar que los responsables respondan ante la justicia", indicó la Policía.