Hallan a persona desaparecida en un centro clandestino en el sur de Quito

Dos supuestos centros de rehabilitación fueron clausurados en el sur de Quito.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), en coordinación con la Policía Judicial, clausuró dos supuestos centros rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción ubicados en los sectores de Caupichu y Chillogallo, en el sur de Quito.

Durante la intervención en Caupichu, las autoridades verificaron que el establecimiento funcionaba aparentemente como una casa de acogida para personas en situación de calle.

Sin embargo, también ofrecía supuestos servicios de terapia grupal, atención psicológica, desintoxicación física y otros tratamientos por los que se cobraban valores económicos a los familiares de los pacientes.

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En este lugar, además, se encontró a una persona reportada como desaparecida. El hallazgo fue notificado a las autoridades competentes para que se inicien investigaciones.

Los inspectores de la AMC constataron que en ese centro clandestino de Caupichu permanecían las personas en condiciones inadecuadas, con varias personas compartiendo habitaciones reducidas, camas deterioradas, colchones en mal estado y espacios insalubres que no garantizaban una atención digna, segura ni adecuada para procesos de rehabilitación.

Por su parte, en el centro intervenido en Chillogallo se identificó la presencia de dos menores de edad y varias personas que permanecían retenidas y encerradas en contra de su voluntad.

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De acuerdo con el Código Municipal, los administradores de este tipo de establecimientos que funcionen sin las autorizaciones correspondientes podrían enfrentar sanciones de hasta ocho salarios básicos unificados, equivalentes a 3 856 dólares.

En 2025, la AMC clausuró 24 centros clandestinos, más del doble de los registrados en 2024, cuando se ejecutaron 10 clausuras.

En lo que va de 2026, la AMC ha clausurado 10 establecimientos de este tipo, donde se han encontrado personas viviendo en espacios reducidos, condiciones insalubres, presunto maltrato e incluso la tenencia de armas y drogas.