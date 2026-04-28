¿Qué pasa con los semáforos en Quito? Reportan fallas y congestión este 28 de abril

La movilidad en varios sectores de Quito colapsó este martes 28 de abril de 2026 tras reportes ciudadanos sobre semáforos mal calibrados en varias intersecciones clave de la ciudad.

Desde primeras horas del día, conductores alertaron sobre cambios de luces demasiado cortos y fallas en la sincronización, lo que provocó largas filas de vehículos y congestión en distintos puntos.

En redes sociales, usuarios compartieron imágenes y denuncias de la situación.

Intersecciones críticas y reclamos ciudadanos

Entre los puntos más afectados están la avenida Guayasamín y av. 6 de Diciembre, así como la av. Gaspar de Villarroel y Shyris.

Más tarde, se sumaron reportes en sectores como la 12 de Octubre y Gran Colombia, donde el problema persistía incluso después del mediodía.

El abogado Rafael Oyarte señaló en la red social X que varios semáforos presentaban ciclos inusualmente cortos en plena hora pico.

Ciudadanos reportan fallas en los semáforos Captura X

Caos vehicular y control manual del tránsito

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) difundió videos del tráfico pesado y desplegó agentes en las zonas más conflictivas para regular manualmente la circulación y reducir el impacto en la movilidad.

A pesar de estas acciones, el congestionamiento se mantuvo durante gran parte del día, afectando a miles de conductores y usuarios del transporte público.

🫡 📢 #AMTInforma | #GestiónAMT



👮🏾 A esta hora, nuestros agentes se encuentra en lugares estratégicos de la capital, asegurando así una gestión eficiente del tránsito; ante la presencia de carga vehicular.



🫶🏽 Con cooperación

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Sin explicación oficial

Desde el área municipal de Obras Públicas se indicó que brigadas de semaforización serían enviadas para atender los daños, aunque no se precisaron causas ni tiempos de solución.

Hasta las 16:00, no existía un pronunciamiento oficial claro sobre el origen de las fallas, lo que aumentó la molestia ciudadana ante un problema que impactó de forma directa la rutina diaria.