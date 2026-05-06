Prisión preventiva para conductor ebrio acusado de causar muerte en Quito

Un bus impactó contra una vivienda en el sur de Quito y causó la muerte de un joven.

Un juez dictó prisión preventiva contra Jonathan Javier C. A., procesado por la muerte de un joven en un siniestro de tránsito ocurrido en el sur de Quito, informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 6 de mayo de 2026.

Según la investigación la víctima sufrió politraumatismos tras ser embestida por un bus de transporte público urbano la noche del 4 de mayo de 2026.

Alcohotest reveló estado de embriaguez

Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Fiscalía presentó como elemento de convicción el resultado de la prueba de alcoholemia practicada al conductor.

El informe determinó que Jonathan Javier C. A. registró 2,01 gramos de alcohol por litro de sangre al momento del accidente, por lo que presuntamente conducía en estado de embriaguez.

Víctima murió por politraumatismos

Otro de los elementos expuestos fue el protocolo de autopsia, que estableció que la causa de muerte de la víctima fue consecuencia directa del siniestro de tránsito.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 19:50 en el sur de la capital.

Procesado se acogió al silencio

Frente a este caso, Fiscalía formuló cargos por el delito de muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias sujetas a fiscalización.

Durante la diligencia, el juez ofreció al procesado la posibilidad de rendir su versión de los hechos, pero este decidió acogerse al derecho al silencio.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días mientras continúan las investigaciones.