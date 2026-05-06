Motociclista muere tras choque en la av. Real Audiencia, en el norte de Quito

Un motociclista falleció al chocar con un camión en la av. Real Audiencia, en el norte de Quito.

Un motociclista falleció la tarde de este miércoles 6 de mayo de 2026 tras un choque ocurrido en la av. Real Audiencia y av. Del Maestro, en el norte de Quito.

Se conoce que un camión que circulaba en la zona impactó al motociclista y este a su vez chocó contra un vehículo que estaba estacionado.

El conductor del camión fue detenido y sometido a una prueba de alcotest, cuyo resultado fue negativo.

El cuerpo del motociclista quedó tendido en el piso. Personal del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito llegó al lugar para realizar las pericias correspondientes.

Mientras tanto, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito cerraron el tránsito vehicular sobre la av. Real Audiencia.