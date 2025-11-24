Estos son los horarios oficiales para ver a los artistas en los escenarios del QuitoFest 2025
La 22° edición del QuitoFest se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, en el Parque Bicentenario, norte de la ciudad.
El festival QuitoFest tendrá decenas de artistas nacionales e internacionales en tres días de conciertos.
Bersuit Vergarabat
Compartir
Actualizada:
24 nov 2025 - 09:02
El festival más esperado en la capital ecuatoriana se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El QuitoFest contará con decenas de artistas nacionales e internacionales en los tres días de conciertos.
El evento es de acceso gratuito. Sin embargo, los asistentes podrán acceder a una fila preferencial si llevan donaciones que serán recogidas en la puerta y serán entregadas a familias en situación de vulnerabilidad.
Los conciertos se llevarán a cabo en el marco de las Fiestas de Quito por sus 491 años de fundación española. Estos son los horarios para las presentaciones de los artistas:
Viernes 28 de noviembre
Escenario 1
- 14:00 / Iguana Brava
- 15:00 / Inmortal Kultura
- 16:00 / Luis Alcívar
- 15:05 / Banda Municipal de Quito con Gustavo Velásquez
- 18:20 / La Santísima Voladora
- 20:10 / Guanaco
Escenario 2
- 14:30 / Tam Tam
- 15:30 / Iván Pinos y Los Nosotros
- 16:30 / Kev Santos Band
- 17:40 / La Malamaña
- 19:10 / Los Amigos Invisibles
- 21:00 / Orishas
Sábado 29 de noviembre
Escenario 1
- 14:00 / Melinna
- 15:00 / Muy Valen
- 16:00 / Menino Gutto
- 17:10 / Los Ultratumba
- 18:30 / Gianny
- 20:10 / Guardarraya
Escenario 2
- 14:30 / La Rola
- 15:30 / Mr. Kilombo
- 16:35 / Nicolás y los Fumadores
- 17:45 / 2 minutos
- 19:10 / Siddharta
- 21:10 / Bersuit Vergarabat
Domingo 30 de noviembre
Escenario 1
- 14:00 / Hananki
- 15:00 / Diego y los Gatos del Callejón
- 16:00 / Grotesco
- 17:00 / Eblis Desperation
- 18:20 / Horcas
- 20:10 / Descomunal
Escenario 2
- 14:30 / Diablo Huma Rock
- 15:30 / NO.F.E.
- 16:30 / Hijos de quien
- 17:40 / Romasanta
- 19:20 / Nervosa
- 21:10 / A.N.I.M.A.L.
Compartir