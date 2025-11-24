Estos son los horarios oficiales para ver a los artistas en los escenarios del QuitoFest 2025

El festival QuitoFest tendrá decenas de artistas nacionales e internacionales en tres días de conciertos.

El festival más esperado en la capital ecuatoriana se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El QuitoFest contará con decenas de artistas nacionales e internacionales en los tres días de conciertos.

El evento es de acceso gratuito. Sin embargo, los asistentes podrán acceder a una fila preferencial si llevan donaciones que serán recogidas en la puerta y serán entregadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Los conciertos se llevarán a cabo en el marco de las Fiestas de Quito por sus 491 años de fundación española. Estos son los horarios para las presentaciones de los artistas:

Viernes 28 de noviembre

Escenario 1

14:00 / Iguana Brava

15:00 / Inmortal Kultura

16:00 / Luis Alcívar

15:05 / Banda Municipal de Quito con Gustavo Velásquez

18:20 / La Santísima Voladora

20:10 / Guanaco

Escenario 2

14:30 / Tam Tam

15:30 / Iván Pinos y Los Nosotros

16:30 / Kev Santos Band

17:40 / La Malamaña

19:10 / Los Amigos Invisibles

21:00 / Orishas

Sábado 29 de noviembre

Escenario 1

14:00 / Melinna

15:00 / Muy Valen

16:00 / Menino Gutto

17:10 / Los Ultratumba

18:30 / Gianny

20:10 / Guardarraya

Escenario 2

14:30 / La Rola

15:30 / Mr. Kilombo

16:35 / Nicolás y los Fumadores

17:45 / 2 minutos

19:10 / Siddharta

21:10 / Bersuit Vergarabat

Domingo 30 de noviembre

Escenario 1

14:00 / Hananki

15:00 / Diego y los Gatos del Callejón

16:00 / Grotesco

17:00 / Eblis Desperation

18:20 / Horcas

20:10 / Descomunal

Escenario 2