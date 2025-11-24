Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Estos son los horarios oficiales para ver a los artistas en los escenarios del QuitoFest 2025

La 22° edición del QuitoFest se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, en el Parque Bicentenario, norte de la ciudad.

El festival QuitoFest tendrá decenas de artistas nacionales e internacionales en tres días de conciertos.

Bersuit Vergarabat

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

24 nov 2025 - 09:02

Unirse a Whatsapp

El festival más esperado en la capital ecuatoriana se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de noviembre de 2025. El QuitoFest contará con decenas de artistas nacionales e internacionales en los tres días de conciertos.

El evento es de acceso gratuito. Sin embargo, los asistentes podrán acceder a una fila preferencial si llevan donaciones que serán recogidas en la puerta y serán entregadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Los conciertos se llevarán a cabo en el marco de las Fiestas de Quito por sus 491 años de fundación española. Estos son los horarios para las presentaciones de los artistas:

Viernes 28 de noviembre

Escenario 1

  • 14:00 / Iguana Brava
  • 15:00 / Inmortal Kultura
  • 16:00 / Luis Alcívar
  • 15:05 / Banda Municipal de Quito con Gustavo Velásquez
  • 18:20 / La Santísima Voladora
  • 20:10 / Guanaco

Escenario 2

  • 14:30 / Tam Tam
  • 15:30 / Iván Pinos y Los Nosotros
  • 16:30 / Kev Santos Band
  • 17:40 / La Malamaña
  • 19:10 / Los Amigos Invisibles
  • 21:00 / Orishas

Sábado 29 de noviembre

Escenario 1

  • 14:00 / Melinna
  • 15:00 / Muy Valen
  • 16:00 / Menino Gutto
  • 17:10 / Los Ultratumba
  • 18:30 / Gianny
  • 20:10 / Guardarraya

Escenario 2

  • 14:30 / La Rola
  • 15:30 / Mr. Kilombo
  • 16:35 / Nicolás y los Fumadores
  • 17:45 / 2 minutos
  • 19:10 / Siddharta 
  • 21:10 / Bersuit Vergarabat

Domingo 30 de noviembre

Escenario 1

  • 14:00 / Hananki
  • 15:00 / Diego y los Gatos del Callejón
  • 16:00 / Grotesco
  • 17:00 / Eblis Desperation
  • 18:20 / Horcas
  • 20:10 / Descomunal 

Escenario 2

  • 14:30 / Diablo Huma Rock
  • 15:30 / NO.F.E.
  • 16:30 / Hijos de quien
  • 17:40 / Romasanta
  • 19:20 / Nervosa
  • 21:10 / A.N.I.M.A.L.

