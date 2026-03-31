Así será la procesión de Jesús del Gran Poder el Viernes Santo en Quito
Miles de personas participan año a año en la procesión de Jesús del Gran Poder el Viernes Santo en Quito.
Decenas de personas participan cada año en la procesión de Jesús del Gran Poder, en el centro histórico de Quito.
Quito Informa
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Actualizada:
31 mar 2026 - 14:12
Miles de personas participan año a año en la procesión de Jesús del Gran Poder el Viernes Santo en Quito. Este viernes 3 de abril del 2026 el recorrido de los fieles tendrá una ligera modificación.
Los fieles caminan por las calles del centro histórico acompañados de la imagen de Jesús del Gran Poder. A la procesión también se suman decenas de personas que llegan desde provincia o del exterior para participar en este rito religioso.
En la procesión participan cucuruchos, verónicas, y devotos cargando cruces sobre sus hombros, que buscan redimir sus culpas o pedir protección.
Para este 2026 se espera la participación de más de 3 000 cucuruchos y verónicas, que deberán concentrarse en los patios del colegio San Andrés, atrás de la iglesia de San Francisco, desde las 06:00 hasta las 09:30.
Según los organizadores, este año el recorrido se iniciará en la iglesia de San Francisco y recorrerá la calle Bolívar hasta llegar a la Venezuela. Luego tomará la calle Manabí, de bajada y tomará la calle Vargas hasta llegar a la calle Río de Janeiro.
El regreso será por la calle Venezuela, pasará por la iglesia de La Basílica y continuará por la calle Oriente hasta llegar a la calle Benalcázar e ingresar a la Plaza de San Francisco.
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