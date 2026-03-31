¿Cuándo arranca el feriado de Semana Santa este 2026?

Cientos de feligreses acudieron a la Iglesia de San Francisco y la Capilla de la Catedral, para celebrar el domingo de Ramos.

Los ecuatorianos se aprestan a vivir tres días de descanso por el feriado de Semana Santa en Ecuador, según el calendario oficial difundido por el Ministerio de Turismo.

Este feriado representa un impulso para el turismo interno, con actividades gastronómicas y culturales que acompañan las celebraciones religiosas en varias ciudades del Ecuador.

El feriado nacional por el Viernes Santo será el 3 de abril de 2026 y se sumará al fin de semana del 4 y 5 de abril.

Días de feriado que restan en 2026

Viernes Santo: Viernes 3 de abril.

Viernes 3 de abril. Día del Trabajo: Viernes 1 de mayo.

Viernes 1 de mayo. Batalla de Pichincha: Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo.

Cae el domingo 24 de mayo, pero el feriado se traslada al lunes 25 de mayo. Primer Grito de la Independencia: Lunes 10 de agosto.

Lunes 10 de agosto. Independencia de Guayaquil: Viernes 9 de octubre.

Viernes 9 de octubre. Día de Difuntos: Lunes 2 de noviembre.

Lunes 2 de noviembre. Independencia de Cuenca: Martes 3 de noviembre.

Martes 3 de noviembre. Navidad: Viernes 25 de diciembre.

La Ley de Feriados establece que si el día libre cae entre miércoles, jueves o sábado, el día de asueto se traslada al viernes. Mientras que si cae el martes o el domingo, el día de descanso es el lunes.