IVA para servicios turístico baja al 8% en el feriado de Semana Santa
El presidente Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 348 y dispuso bajar el IVA al 8% en el feriado de Semana Santa.
Los servicios turísticos tendrán IVA al 8% en 2026.
Fundación Turismo para Cuenca
Compartir
Actualizada:
31 mar 2026 - 12:57
El Gobierno anunció la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los servicios turísticos durante el feriado de Semana Santa en Ecuador.
La tarifa bajará del 15% al 8% y regirá del viernes 3 al domingo 5 de abril del 2026. La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 348, que encarga al Servicio de Rentas Internas (SRI) la ejecución y control.
La reducción contempla a actividades definidas en el artículo 5 de la Ley de Turismo. La rebaja incluye alojamiento, alimentos y bebidas, transporte turístico y operación de viajes. También abarca intermediación, agencias y organización de eventos y congresos.
El feriado se extenderá tres días. Durante ese periodo, hoteles, hostales y otros alojamientos aplicarán el impuesto reducido. Restaurantes y servicios de alimentos también integran la lista.
El transporte turístico comprende alquiler de vehículos con fines turísticos y traslados organizados. La operación turística incluye excursiones, guías y paquetes. Asimismo, las agencias y organizadoras de convenciones acceden al beneficio.
Compartir