Proyecto para que el Metro llegue a La Ofelia avanza tras aprobación de crédito de la CAF

El Municipio anunció el avance del proyecto para que el Metro de Quito se extienda hasta La Ofelia.

El proyecto para ampliar el Metro de Quito hacia el norte avanza. El Municipio anunció que el Directorio de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe( aprobó un préstamo de USD 80 millones para financiar parte de la extensión de la primera línea, en el tramo subterráneo que conectará El Labrador con La Ofelia.

A través de un comunicado, el Municipio informó que la ampliación de la primera línea del Metro contempla la construcción de 5,3 kilómetros de túnel y cuatro nuevas estaciones en el norte de Quito. El proyecto, señala el Municipio, beneficiará directamente a más de 70 barrios y a alrededor de 500 000 personas.

Con este anuncio, se ha destacado la reducción de los tiempos de viaje. En hora pico, el trayecto entre El Labrador y La Ofelia pasará de 48 minutos a ocho, dice el comunicado oficial.

De manera paralela al financiamiento, el Metro de Quito avanza en la fase de preparación técnica del proyecto.

Para viabilizar el financiamiento internacional y avanzar hacia la ejecución de la obra, el Municipio señala que es indispensable contar con la autorización de endeudamiento (aval soberano) por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. La solicitud fue presentada hace más de un año y, hasta el momento, no ha recibido una respuesta oficial, dice el comunicado.