Quito: Puente de la av. América y Rumipamba será retirado y reemplazado por cruce peatonal

La Epmmop evalúa los puentes peatonales del Distrito Metropolitano de Quito.

El puente peatonal de la avenida América y Rumipamba, en el norte de Quito, será retirado de manera definitiva, según informó el Municipio capitalino este miércoles 6 de agosto de 2025.

Este puente une a una unidad educativa con con las paradas del Corredor Central Norte y la zona de institutos y universidades.

De acuerdo con el Cabildo, esta infraestructura lleva décadas en el sitio siendo utilizada por transeúntes. Sin embargo, será retirada por completo.

En lugar del puente se construirá un cruce peatonal a nivel de la calzada, tal como ha ocurrido en otros puntos de la ciudad, como en la Universidad Central, muy cerca de ahí.

La Secretaría de Movilidad y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) llevaron a cabo un diagnóstico técnico para retirar la estructura.

Se prevé que los trabajos de retiro del puente inicien el 25 de agosto de 2025. Se aplicarán cierres viales temporales mientras duran los trabajos.

Se estima que el desmontaje del puente lleve alrededor de cinco días. Luego se llevará a cabo la instalación de señalética y otros insumos para el nuevo cruce.

Las evaluaciones de los puentes peatonales continúan en todo el Distrito Metropolitano. Según información del Municipio, "la baja utilización hace más eficiente" tener cruces a nivel de la calzada.