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Quito

Choque en la 12 de Octubre en Quito reporta un herido

Un siniestro de tránsito registrado en el centro-norte de Quito movilizó a los equipos de emergencia este martes 5 de mayo de 2026.

Siniestro de tránsito en Quito deja un herido este 5 de mayo

ECU 911

Autor

Bayron Manzaba

Fecha de publicación

05 may 2026 - 09:41

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Un siniestro de tránsito dejó una persona herida y obligó a activar protocolos de atención inmediata y monitoreo en la av. 12 de Octubre en el norte de Quito.

El sistema de emergencias ECU 911 alertó sobre el choque entre una motocicleta y un automóvil en la avenida 12 de Octubre. 

El incidente en esta arteria vial del centro-norte de la capital motivó la rápida coordinación de recursos para asistir a las víctimas.

Atención de herido tras siniestro

Desde la central se gestionó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito y de agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)

Según el reporte de las instituciones de primera respuesta, una persona resultó herida y recibió atención en el lugar.

Monitoreo en tiempo real del incidente

A través del sistema de cámaras de videovigilancia, el ECU 911 mantiene un seguimiento constante de la emergencia vial, lo que permite observar el desarrollo de la atención y el estado del tránsito en la zona.

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