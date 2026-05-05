Choque en la 12 de Octubre en Quito reporta un herido

Siniestro de tránsito en Quito deja un herido este 5 de mayo

Un siniestro de tránsito dejó una persona herida y obligó a activar protocolos de atención inmediata y monitoreo en la av. 12 de Octubre en el norte de Quito.

El sistema de emergencias ECU 911 alertó sobre el choque entre una motocicleta y un automóvil en la avenida 12 de Octubre.

El incidente en esta arteria vial del centro-norte de la capital motivó la rápida coordinación de recursos para asistir a las víctimas.

Atención de herido tras siniestro

Desde la central se gestionó la intervención del Cuerpo de Bomberos de Quito y de agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según el reporte de las instituciones de primera respuesta, una persona resultó herida y recibió atención en el lugar.

Monitoreo en tiempo real del incidente

A través del sistema de cámaras de videovigilancia, el ECU 911 mantiene un seguimiento constante de la emergencia vial, lo que permite observar el desarrollo de la atención y el estado del tránsito en la zona.