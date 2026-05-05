Vocero de transportistas dice que tarifa técnica debería ser de sobre los USD 0,65”

El sistema de transporte urbano de Quito anunció que reducirá sus jornadas de trabajo.

La mañana del 5 de mayo de 2026, el vocero del transporte intracantonal de Quito, Jorge Yánez, sugirió que la tarifa del pasaje debería ser de USD 0,65.

“Si queremos llevarle al tema de tarifa técnica, debería ser de sobre USD 0,65”, aseguró. Sin embargo dijo que se debe tener una tarifa socialmente justa.

"La ciudad debe tener un valor que alcancen a pagar los usuarios. Nosotros consideramos que USD 0,45", comentó.

Añadió que la medida, de no laborar antes de las 8:00 de este lunes se debe a que en Quito no existen autoridades con las que se pueda dialogar.

“Cuando se tiene autoridades que no quieren sentarse a conversar porque la verdad es esa. El Secretario de Movilidad nos ha dicho infinidad de veces: esperemos, esperemos”. reveló.