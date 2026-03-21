¿Qué hacer si subió el valor en la planilla de agua por la tasa de recolección de basura en Quito?

La tasa de recolección de basura se cobra en Quito desde enero de 2026.

Las quejas por aumento en el cobro de la planilla de agua se repiten en Quito. Usuarios de zonas residenciales y conjuntos habitacionales denuncian el aumento en la tasa de recolección de basura.

Esta situación sigue generando dudas y molestias entre los usuarios por los valores registrados desde que esta tasa pasó de cobrarse en la planilla de luz a la de agua.

A inicio de marzo el alcalde capitalino, Pabel Muñoz, anunció cuatro cambios en este cobro. Esto es principalmente la revisión de medidores de agua comunitarios.

La reducción de los medidores compartidos es una de las estrategias para reducir las quejas, según Muñoz. Asimismo, se anunció una compensación a los afectados.

El Municipio habilitó varios canales para que la ciudadanía pueda consultar, verificar valores y recibir orientación sobre el cobro en su planilla.

Si tiene dudas puede hacer sus consultas o presentar quejas en:

Portal web del Municipio de Quito

Línea de atención de la Empresa de Agua Potable 1800 242424

Línea de la EMASEO 1800 362736

Administraciones zonales

Casas Somos en cada barrio

Aun así, el Cabildo recomienda a los usuarios revisar detalladamente su planilla de servicio y consumo antes de presentar una queja.

¿Por qué puede subir el valor?

El cálculo de la tasa de recolección de basura está vinculado al consumo de agua potable, lo que puede generar diferencias entre usuarios.

Además, el mismo Municipio de Quito reconoció que este cobro puede subir porque antes se cobraba en la planilla de luz, y hay más de un millón de esos medidores en la ciudad.

Sin embargo, el rubro debe cubrirse aún, pero cobrando la tasa en la planilla del agua potable, de la que solo hay más de 700 000 medidores.