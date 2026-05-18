Así fueron los últimos cinco Mundiales de la FIFA antes de EE.UU, México y Canadá 2026

El estadio de Dallas (renombrado temporalmente como Estadio AT&T para la Copa Mundial de la FIFA 2026) se ve con luces moradas iluminando el campo.

El desafío del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá será una prueba distinta a las cinco últimas ediciones. 48 selecciones, tres países, nuevo formato y mayor número de partidos serán un reto. Aquí un repaso por la historia de la Copa Mundial de la FIFA: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

Sudáfrica fue el primer Mundial en África y primer título para España, que mostró al mundo una nueva manera de jugar, basada en el "tiqui-taca"; tras el Maracanazo de 1950 ocurrió el Mineirazo, el 7-1 en semifinales de Alemania a Brasil, que vivió una de las peores derrotas de su historia.

Las últimas ediciones en Rusia y Catar fueron polémicas desde su adjudicación, con sospechas de corrupción que acabaron en el FIFAgate y críticas por llevar el torneo a dos países donde no se respetan los derechos humanos.

El campeón del Mundial 2010 Tomado de redes sociales

La cita mundialista Sudáfrica 2010

La primera Copa del Mundo en África coronó a España, que ganó 1-0 a Holanda en la prolongación de la final en Johannesburgo.

Tras décadas de grandísimas decepciones, España se proclamó campeona de un torneo al que solía llegar como favorita y del que se iba habitualmente con la cabeza baja, como una de las grandes decepciones.

El equipo de Vicente del Bosque se apoyó en dos artistas del balón como Xavi Hernández y Andrés Iniesta, en un delantero letal como David Villa y en un magnífico guardameta, Iker Casillas.

Holanda tuvo que conformarse con el segundo puesto, pero también acaparó elogios a lo largo de la cita, confirmando un salto de calidad por encima de los campeones históricos del torneo.

Uruguay fue la gran revelación del Mundial, después de haber llegado a Sudáfrica por la vía del repechaje.

La generación de Diego Forlán, que terminó con cinco goles y Balón de Oro del Mundial, Luis Suárez y Edinson Cavani, entró en la historia del fútbol charrúa, rompiendo con cuarenta años de sequía e igualando la actuación de sus antecesores de México 1970, los últimos uruguayos semifinalistas.

La joven Mannschaft, un equipo renovado de la mano de Joachim Löw que alcanzó el tercer puesto, permitió descubrir al mundo una generación ilusionante, con hombres como Thomas Müller, mejor joven del torneo, Mesut Özil o el arquero Manuel Neuer.

Brasil, Argentina, Italia y Francia -los dos últimos finalistas en 2006- fueron las grandes decepciones. Paraguay, por su parte, alcanzó por primera vez los cuartos de final. Sudáfrica, a su vez, se convirtió en el primer país organizador en quedar eliminado en la primera ronda.

El sueño de Brasil 2014

El segundo Mundial que albergaba uno de los países con mayor tradición fútbolística, y cuya selección, la 'Canarinha', es la única en lucir sobre su escudo cinco estrellas de otros tantos títulos mundiales, no resultó como se esperaba para la Torcida.

Brasil cosechó en semifinales una de las derrotas más dolorosas de su historia, conocida como el "Mineirazo", ante una Alemania que humilló al equipo entrenado por Luiz Felipe Scolari por 7-1 y que a la postre se proclamaría tetracampeona ante la Argentina de Messi con un gol de Mario Götze en la prórroga.

Messi no pudo levantar su primera Copa del Mundo, aunque se fue con el consuelo de ser designado mejor jugador del torneo.

La hasta entonces vigente campeona España decepcionó al caer en primera fase, al igual que Inglaterra e Italia, estas dos en una llave en la que pasaron a octavos Costa Rica y Uurguay.

La Colombia de James Rodríguez, máximo realizador del torneo con 6 dianas, fue una de las sensaciones al llegar hasta cuartos, donde fue eliminada por Brasil.

Y por primera vez en la historia dos equipos africanos, Argelia y Nigeria, llegaron a octavos de final.

Rusia 2018

La cita en Rusia sirvió para consagrar a Kylian Mbappé como una de las estrellas del fútbol, llevando a los Bleus a ganar su segunda estrella al vencer 4-2 en la final a la sorprendente Croacia de Luka Modric, elegido el mejor jugador del torneo.

Didier Deschamps dispuso de un plantel amplio y lleno de estrellas, entre los que destacaba, además de Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté o Hugo Lloris, para convertirse en el tercero ganar el Mundial como futbolista (1998) y entrenador (2022), después de Franz Beckenbauer y Mario Lobo Zagallo.

No obstante, el mejor partido de los Bleus fue el de octavos de final, en el que eliminaron a la Argentina de Messi por 4-3, con doblete de Mbappé.

Los 32 equipos participantes anotaron 169 goles en los 64 partidos disputados en un torneo con claro dominio del fútbol europeo, que copó las semifinales: si Argentina cayó en octavos, el Brasil de Neymar y el Uruguay de Luis Suárez y Cavani sólo avanzaron hasta cuartos.

España se despidió en octavos contra la anfitriona Rusia luego de que el que iba a ser seleccionador, Julen Lopetegui, fuera destituido dos días antes de iniciarse el torneo al conocerse que se había comprometido con el Real Madrid tras el Mundial.

La otra gran decepción fue Alemania, que llegaba para defender título y no superó la primera fase.

La otra tetracampeona del mundo, Italia, ni siquiera se clasificó para la fase final del torneo por primera vez desde 1958.

Por primera vez en la historia, ninguna de las grandes potencias (Brasil, Alemania, Italia y Argentina, que sumaban 15 títulos de los 20 disputados) llegaron a semifinales.

Catar 2022

Tras cuatro intentos fallidos, a la quinta fue la vencida y Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de la historia, pudo al fin levantar la Copa del Mundo.

Messi llevó a Argentina al tricampeonato, pese a las dudas ofrecidas por el equipo, que tuvo que sobreponerse a la sorprendente derrota 2-1 en el debut frente a Arabia Saudita.

En una final apasionante, frente a la Francia de Mbappé, la Albiceleste se tomó la revancha de la derrota cuatro años antes y, por tercera vez en la historia, se llevó el título en los penales, luego de desaprovechar dos ventajas (2-0 y 3-2) y de que el ahora delantero madridista anotara tres goles para forzar la prórroga primero y los penales después.

Mbappé acabó como máximo goleador con 8 goles, aunque fue Messi el elegido mejor jugador, en la segunda ocasión que obtuvo dicho galardón tras 2014.

La 22ª edición del Mundial fue histórica por varios motivos: se disputó por primera vez en Oriente Medio, aunque la elección de Catar no estuvo exenta de críticas y denuncias por supuestos sobornos y por conceder el evento a un país en el que no se respetan los derechos humanitarios.

Además, para evitar el calor sofocante, el torneo de trasladó de los habituales meses de junio-julio a noviembre-diciembre y los ocho estadios que albergaron los 64 partidos apenas estaban separados por un radio de 50 km.

Si Italia se quedó sin participar por segunda edición consecutiva, varios aspirantes decepcionaron (Alemania, Uruguay y Bélgica no superaron la primera fase, España cayó en octavos y Brasil en cuartos).

La sorpresa del torneo fue Marruecos, que se convirtió en la primera selección africana en llegar a semifinales, tras superar en los cruces directos a la Roja y Portugal y caer frente a Francia por un lugar en la final.