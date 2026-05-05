Quito: 57 cooperativas no prestaron sus servicios la mañana del 5 de mayo

La Secretaría de Movilidad anunció que desde mayo operará una plataforma digital para monitorear en tiempo real el servicio de buses en Quito.

Según información de la Secretaría de Movilidad, 57 cooperativas de transporte no prestaron sus servicios la mañana del 5 de mayo de 2026, en Quito.

La institución indicó que solamente siete operaron desde las 06:00.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, anunció que serán sancionados por suspender el servicio.

Quito amaneció con escasez de transporte público

“A Quito no la van a someter. No vamos a permitir que la ciudad pague los platos rotos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados viendo como nos someten a chantajes”, expresó.

La mañana del 5 de mayo, Quito amaneció con escasez de transporte público, lo que generó caos en ciudadanos que no lograron movilizarse a su lugar de trabajo o estudios.

Muñoz señaló que el transporte municipal (Ecovía , Trolebus y Metro) funcionan con dentro de los horarios establecidos por el toque de queda.

Horarios de Trole, Ecovía y Metro

El Trole y Ecovía operan de 05:30 a 22:00 de lunes a viernes, sábados de 06:00 a 21:00 y domingos, de 06:00 a 20:00.

El Metro funciona de 05:30 a 22:00 de lunes a viernes, sábados y domingos, de 07:00 a 22:00.