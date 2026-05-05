Transporte en Quito: Dirigentes se citan a las 12:00 por reducción de horarios

Transportistas racionalizaron sus frecuencias de recorridos en la ciudad de Quito

El transporte en Quito registró una reducción de unidades este martes 5 de mayo de 2026. Dirigentes definen a las 12:00 si el servicio se normaliza o mantiene horarios reducidos.

Este martes 5 de mayo de 2026, Quito registró una disminución del servicio de transporte urbano.

Un total de 57 cooperativas no operaron entre las 05:00 y las 08:00, lo que generó complicaciones en la movilidad de los usuarios en distintas zonas de la ciudad.

Reunión clave al mediodía

El presidente de la Unión de Operadoras de Transporte de Quito, Jorge Yánez, informó que a las 12:00 se realizará una reunión con representantes de las operadoras.

En este encuentro se analizará si se mantiene la reducción del horario de servicio o si se retoma la operación habitual.

#ATENCIÓN 🚨 | Quito enfrenta caos por la falta de #buses tras el recorte de frecuencias dispuesto por los transportistas. Revisa los detalles aquí: https://t.co/N7TEzgd4UT pic.twitter.com/IfqDqx0NIA — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 5, 2026

Horarios reducidos en evaluación

Además de la suspensión parcial en la mañana, estaba previsto que las unidades circulen solo hasta las 19:00, tres horas menos que el horario regular, que se extiende hasta las 22:00.

Esta medida forma parte de las decisiones que serán revisadas por los dirigentes.

Convocatoria a las operadoras

Yánez indicó que la convocatoria fue enviada a presidentes y gerentes de todas las operadoras de transporte.

El objetivo es evaluar el impacto de la medida y tomar una resolución conjunta sobre su continuidad en los próximos días.

La resolución que se adopte definirá si la medida se mantiene para horas de la noche y los siguientes días o se levanta definitivamente.