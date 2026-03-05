Quito: 71 proyectos viales paralizados por problemas en la provisión de asfalto

El Municipio de Quito anuncia afectaciones por la falta de provisión de asfalto.

Petroecuador informó la suspensión temporal del despacho de asfalto a partir del 4 de marzo del 2026, debido a la afectación en las operaciones de la Refinería de Esmeraldas. Según el Municipio de Quito, esto afecta el cronograma de 71 proyectos viales que incluyen 13 frentes que estaban en ejecución en Quito.

El desabastecimiento de asfalto genera una paralización temporal en las obras que están en pleno proceso de tendido de base y carpeta asfáltica, retrasando las intervenciones viales en tramos clave de la ciudad.

La paralización continuará hasta que se reanude la entrega de este insumo. Según un comunicado oficial de Petroecuador, se espera que el suministro se normalice a finales de marzo de este año.

Sin embargo, el Municipio de Quito mantendrá un monitoreo constante de la situación y comunicará oportunamente a la ciudadanía las novedades y medidas adoptadas para mitigar el impacto en los sectores donde permanecerán detenidas las obras.

El Municipio precisó que las obras de infraestructura vial como la construcción de puentes, protección de taludes, trabajos de adoquinado y otros proyectos de urbanismo continúan operativas con normalidad y no se ven afectadas por la suspensión del material asfáltico.

Asimismo continúa con otras labores esenciales en la ciudad, como la construcción y rehabilitación de parques, soterramiento, iluminación de espacios públicos, atención de emergencias y más.

Estas intervenciones contribuyen a la mejora integral de la ciudad, todavía cuando las obras viales específicas se vean suspendidas temporalmente.

Entre las principales obras afectadas se encuentran: