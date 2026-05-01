Universidades de Quito ajustan horarios y virtualidad por toque de queda; esto se sabe

El toque de queda se aplciará del 3 al 18 de mayo en nueve provincias de Ecuador.

Ante la entrada en vigencia del Decreto Ejecutivo 370 firmado por el presidente Daniel Noboa, que establece un toque de queda en Quito desde el 3 hasta el 18 de mayo de 2026, las universidades que funcionan en la capital han comenzado a ajustar sus operaciones para cumplir con la restricción de movilidad nocturna.

La restricción de libertad de tránsito rige desde las 23:00 hasta las 05:00. Al no existir salvoconductos generales para el sector educativo, las universidades deben finalizar sus actividades mucho antes de las 11 de la noche para garantizar que estudiantes, docentes y personal administrativo lleguen a sus hogares a tiempo.

El Decreto Ejecutivo 370, oficializado por el presidente Daniel Noboa, extiende el toque de queda a nueve provincias del país, incluyendo Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Santa Elena, además de cantones específicos en Bolívar y Cañar.

En el caso de la Universidad Politécnica Nacional anunció que durante la vigencia de la medida, las clases presenciales comenzarán a las 09:00. Se solicitó a los docentes que las materias que se imparten antes de esa hora deberán trabajarse de manera asincrónica.

El anuncio de la U. Salesiana Tomado de redes sociales

En el caso de las clases presenciales de postgrado que se reciben en horario nocturno pasarán a modalidad virtual. Así se detalló a través de un comunicado de la entidad educativa.

En el caso de la Universidad Central se informó que habrá normalidad en el sistema educativo porque la medida no afecta a los horarios establecidos. La Universidad Técnica Equinoccial anunció que la restricción no afectará el funcionamiento de las clases.