Ministerio anuncia ajuste en horario de clases por toque de queda en Ecuador
El Ministerio de Educación ajusta los horarios en 9 provincias y 4 cantones para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.
Jornada nocturna en Ecuador terminará a las 21:30 por toque de queda
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Fecha de publicación
02 may 2026 - 18:17
En cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 370, que establece un toque de queda por motivos de seguridad, las autoridades educativas han dispuesto que las jornadas nocturnas concluyan a las 21:30.
El objetivo de este ajuste es permitir que estudiantes, docentes y personal administrativo tengan una salida oportuna y segura antes de que inicien las restricciones de movilidad.
- Vigencia de la medida: Del 3 al 18 de mayo de 2026.
- Horario del toque de queda: De 23:00 a 05:00.
Jurisdicciones afectadas
La modificación de horario rige específicamente para las siguientes zonas:
- Provincias (9): Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
- Cantones adicionales: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).
Situación de las Universidades
En el caso de las instituciones de educación superior, el Ministerio informó que estas no se rigen por el horario de las 21:30 de forma automática.
Cada universidad o escuela politécnica deberá adoptar sus propias resoluciones sobre horarios o modalidad de clases bajo el marco de su autonomía universitaria.
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