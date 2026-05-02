Ministerio anuncia ajuste en horario de clases por toque de queda en Ecuador

Jornada nocturna en Ecuador terminará a las 21:30 por toque de queda

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 370, que establece un toque de queda por motivos de seguridad, las autoridades educativas han dispuesto que las jornadas nocturnas concluyan a las 21:30.

El objetivo de este ajuste es permitir que estudiantes, docentes y personal administrativo tengan una salida oportuna y segura antes de que inicien las restricciones de movilidad.

Vigencia de la medida: Del 3 al 18 de mayo de 2026.

Del 3 al 18 de mayo de 2026. Horario del toque de queda: De 23:00 a 05:00 .

Jurisdicciones afectadas

La modificación de horario rige específicamente para las siguientes zonas:

Provincias (9): Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos. Cantones adicionales: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar) .

Situación de las Universidades

En el caso de las instituciones de educación superior, el Ministerio informó que estas no se rigen por el horario de las 21:30 de forma automática.

Cada universidad o escuela politécnica deberá adoptar sus propias resoluciones sobre horarios o modalidad de clases bajo el marco de su autonomía universitaria.