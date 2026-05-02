Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

No, gracias Suscribirse

Debes habilitar las notificaciones en tu dispositivo para suscribirte a las últimas noticias.

Cerrar
Teleamazonas
Teleamazonas En directo
Notificaciones Buscar
Ecuador

Ministerio anuncia ajuste en horario de clases por toque de queda en Ecuador

El Ministerio de Educación ajusta los horarios en 9 provincias y 4 cantones para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

Jornada nocturna en Ecuador terminará a las 21:30 por toque de queda

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Fecha de publicación

02 may 2026 - 18:17

Unirse a Whatsapp

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo Nro. 370, que establece un toque de queda por motivos de seguridad, las autoridades educativas han dispuesto que las jornadas nocturnas concluyan a las 21:30.

El objetivo de este ajuste es permitir que estudiantes, docentes y personal administrativo tengan una salida oportuna y segura antes de que inicien las restricciones de movilidad.

  • Vigencia de la medida: Del 3 al 18 de mayo de 2026.
  • Horario del toque de queda: De 23:00 a 05:00.

Jurisdicciones afectadas

La modificación de horario rige específicamente para las siguientes zonas:

  • Provincias (9): Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.
  • Cantones adicionales: La Maná (Cotopaxi), Las Naves y Echeandía (Bolívar), y La Troncal (Cañar).

Situación de las Universidades

En el caso de las instituciones de educación superior, el Ministerio informó que estas no se rigen por el horario de las 21:30 de forma automática. 

Cada universidad o escuela politécnica deberá adoptar sus propias resoluciones sobre horarios o modalidad de clases bajo el marco de su autonomía universitaria.

Te puede interesar