Quito: así puede postular a las condecoraciones que entregará el Municipio en diciembre
Se entregará más de 10 condecoraciones en la sesión solemne del 6 de Diciembre. Las postulaciones están abiertas hasta el 12 de noviembre.
El Municipio de Quito entrega distintas condecoraciones durante la sesión solemne por la Fundación de la ciudad.
Quito Informa
Actualizada:
15 oct 2025 - 08:42
El Municipio de Quito abrió este miércoles 15 de octubre del 2025 la convocatoria para la entrega de condecoraciones, premios y reconocimientos que otorga el Concejo Metropolitano durante la sesión solemne de la conmemoración de la Fundación de San Francisco de Quito, el 6 de diciembre.
Podrán presentar postulaciones las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes en Quito, que deseen proponer nombres para distinciones que reconocen la trayectoria, el servicio y los aportes al desarrollo de la ciudad.
Entre los reconocimientos destacan los Grandes Collares “Rumiñahui”, “San Francisco de Quito”, “Sebastián de Benalcázar” y “Luis Héctor Chislain de Carondelet y Barón de Carondelet”, destinados a personalidades y autoridades que han contribuido significativamente a la humanidad o a la capital ecuatoriana.
También se entregarán condecoraciones al mérito en diversos ámbitos como el deportivo, académico, científico, artístico, literario, de derechos humanos e inclusión social, entre ellas:
Condecoración al Mérito Deportivo “Ciudad de Quito”
- “María Verónica Cordovez” (seguridad ciudadana)
- “Federico González Suárez” (mundo académico)
- “Eugenio Espejo” (ciencias biológicas y naturales)
- “José Gualberto Pérez” (ciencias físicas y exactas)
- “Antonio Quevedo” (política internacional)
- “Aurelio Espinosa Pólit” (literatura)
- “Manuela Cañizares” (defensa de derechos humanos)
- “Oswaldo Guayasamín” (artes plásticas)
- “Jonatás Sáenz” (inclusión social)
- “Pedro Pablo Traversari” (artes musicales)
- “Carlos Montúfar” (funcionarios municipales con labor destacada)
¿Hasta cuándo postular?
Las postulaciones estarán abiertas hasta el miércoles 12 de noviembre y se pueden presentar en la ventanilla documental de la Secretaría General del Concejo Metropolitano, ubicada en el primer piso del Municipio (calles Venezuela y Chile).
También se puede postular en línea a través el Sistema Trámite en Línea o mediante el correo electrónico: concejo_metropolitano@quito.gob.ec
Cada carpeta deberá contener:
- Carta motivada que indique la persona natural o jurídica postulada, la condecoración correspondiente y los motivos de la postulación.
- Hoja de vida.
- Tres testimonios de la labor realizada (certificados, cartas de apoyo, reconocimientos, publicaciones u otros documentos de respaldo).
