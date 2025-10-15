Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Quito: así puede postular a las condecoraciones que entregará el Municipio en diciembre

Se entregará más de 10 condecoraciones en la sesión solemne del 6 de Diciembre. Las postulaciones están abiertas hasta el 12 de noviembre. 

El Municipio de Quito entrega distintas condecoraciones durante la sesión solemne por la Fundación de la ciudad.

Quito Informa

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

15 oct 2025 - 08:42

Unirse a Whatsapp

El Municipio de Quito abrió este miércoles 15 de octubre del 2025 la convocatoria para la entrega de condecoraciones, premios y reconocimientos que otorga el Concejo Metropolitano durante la sesión solemne de la conmemoración de la Fundación de San Francisco de Quito, el 6 de diciembre.

Podrán presentar postulaciones las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes en Quito, que deseen proponer nombres para distinciones que reconocen la trayectoria, el servicio y los aportes al desarrollo de la ciudad.

Entre los reconocimientos destacan los Grandes Collares “Rumiñahui”, “San Francisco de Quito”, “Sebastián de Benalcázar” y “Luis Héctor Chislain de Carondelet y Barón de Carondelet”, destinados a personalidades y autoridades que han contribuido significativamente a la humanidad o a la capital ecuatoriana.

También se entregarán condecoraciones al mérito en diversos ámbitos como el deportivo, académico, científico, artístico, literario, de derechos humanos e inclusión social, entre ellas:

Condecoración al Mérito Deportivo “Ciudad de Quito”

  • “María Verónica Cordovez” (seguridad ciudadana)
  • “Federico González Suárez” (mundo académico)
  • “Eugenio Espejo” (ciencias biológicas y naturales)
  • “José Gualberto Pérez” (ciencias físicas y exactas)
  • “Antonio Quevedo” (política internacional)
  • “Aurelio Espinosa Pólit” (literatura)
  • “Manuela Cañizares” (defensa de derechos humanos)
  • “Oswaldo Guayasamín” (artes plásticas)
  • “Jonatás Sáenz” (inclusión social)
  • “Pedro Pablo Traversari” (artes musicales)
  • “Carlos Montúfar” (funcionarios municipales con labor destacada)

¿Hasta cuándo postular?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el miércoles 12 de noviembre y se pueden presentar en la ventanilla documental de la Secretaría General del Concejo Metropolitano, ubicada en el primer piso del Municipio (calles Venezuela y Chile).

También se puede postular en línea a través el Sistema Trámite en Línea o mediante el correo electrónico: concejo_metropolitano@quito.gob.ec

Cada carpeta deberá contener:

  • Carta motivada que indique la persona natural o jurídica postulada, la condecoración correspondiente y los motivos de la postulación.
  • Hoja de vida.
  • Tres testimonios de la labor realizada (certificados, cartas de apoyo, reconocimientos, publicaciones u otros documentos de respaldo).

