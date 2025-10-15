Quito: así puede postular a las condecoraciones que entregará el Municipio en diciembre

El Municipio de Quito entrega distintas condecoraciones durante la sesión solemne por la Fundación de la ciudad.

El Municipio de Quito abrió este miércoles 15 de octubre del 2025 la convocatoria para la entrega de condecoraciones, premios y reconocimientos que otorga el Concejo Metropolitano durante la sesión solemne de la conmemoración de la Fundación de San Francisco de Quito, el 6 de diciembre.

Podrán presentar postulaciones las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, residentes en Quito, que deseen proponer nombres para distinciones que reconocen la trayectoria, el servicio y los aportes al desarrollo de la ciudad.

Entre los reconocimientos destacan los Grandes Collares “Rumiñahui”, “San Francisco de Quito”, “Sebastián de Benalcázar” y “Luis Héctor Chislain de Carondelet y Barón de Carondelet”, destinados a personalidades y autoridades que han contribuido significativamente a la humanidad o a la capital ecuatoriana.

También se entregarán condecoraciones al mérito en diversos ámbitos como el deportivo, académico, científico, artístico, literario, de derechos humanos e inclusión social, entre ellas:

Condecoración al Mérito Deportivo “Ciudad de Quito”

“María Verónica Cordovez” (seguridad ciudadana)

(seguridad ciudadana) “Federico González Suárez” (mundo académico)

(mundo académico) “Eugenio Espejo” (ciencias biológicas y naturales)

(ciencias biológicas y naturales) “José Gualberto Pérez” (ciencias físicas y exactas)

(ciencias físicas y exactas) “Antonio Quevedo” (política internacional)

(política internacional) “Aurelio Espinosa Pólit” (literatura)

(literatura) “Manuela Cañizares” (defensa de derechos humanos)

(defensa de derechos humanos) “Oswaldo Guayasamín” (artes plásticas)

(artes plásticas) “Jonatás Sáenz” (inclusión social)

(inclusión social) “Pedro Pablo Traversari” (artes musicales)

(artes musicales) “Carlos Montúfar” (funcionarios municipales con labor destacada)

¿Hasta cuándo postular?

Las postulaciones estarán abiertas hasta el miércoles 12 de noviembre y se pueden presentar en la ventanilla documental de la Secretaría General del Concejo Metropolitano, ubicada en el primer piso del Municipio (calles Venezuela y Chile).

También se puede postular en línea a través el Sistema Trámite en Línea o mediante el correo electrónico: concejo_metropolitano@quito.gob.ec

Cada carpeta deberá contener: