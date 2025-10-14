Estas son las fechas y lugares para cajear las entradas para los conciertos de Shakira en Quito

La cantante colombiana Shakira brindará tres conciertos en Quito, en noviembre del 2025.

Cada vez faltan menos días para que los fans de Shakira vivan una de las giras más esperadas del año: 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

La cantante colombiana llegará a Quito con tres conciertos programados para el sábado 8, domingo 9 y martes 11 de noviembre de 2025, en el Estadio Olímpico Atahualpa.

La empresa organizadora del evento informó que todas las entradas deberán ser canjeadas previamente en puntos físicos de Quito, Guayaquil y Cuenca, según la fecha del show y la localidad adquirida.

Fechas y puntos de canje en Quito

Concierto del sábado 8 de noviembre: Del 18 al 20 de octubre , de 10:00 a 20:00.

Concierto del domingo 9 de noviembre: Del 21 al 24 de octubre , de 10:00 a 20:00.

, de 10:00 a 20:00. Concierto del martes 11 de noviembre: Del 25 al 27 de octubre, de 10:00 a 20:00.

Lugares para canjear las entradas:

Estadio Olímpico Atahualpa (boletería sur) : Localidad Preferencia.

: Localidad Preferencia. Estadio Olímpico Atahualpa (boletería norte) : General.

: General. Scala Shopping : Tribuna Soltera Fan Zone.

: Tribuna Soltera Fan Zone. Centro Comercial Iñaquito (CCI): Las Mujeres Facturan Box, Hips Don’t Lie Platinum y Antología Golden Palco.

Fechas y puntos de canje en Guayaquil

Entradas para el concierto del 8 de noviembre: 29 y 30 de octubre , de 10:00 a 20:00.

, de 10:00 a 20:00. Para el show del 9 de noviembre: 31 de octubre y 1 de noviembre , mismo horario.

, mismo horario. Para el concierto del 11 de noviembre: 2 y 3 de noviembre, de 10:00 a 20:00.

Lugares de canje en el Puerto Principal:

Coliseo Voltaire Paladines Polo : Localidades Las Mujeres Facturan Box, Hips Don’t Lie Platinum y Antología Golden Palco.

: Localidades Las Mujeres Facturan Box, Hips Don’t Lie Platinum y Antología Golden Palco. Estadio Modelo Alberto Spencer: Palco, Soltera Fan Zone, Tribuna, Preferencia y General.

Fecha y lugar de canje en Cuenca

Las personas que se encuentran en Cuenca podrán canjear las entradas el 4 y 5 de noviembre del 2025, de 10:00 a 20:00, para los tres días de show de la barranquillera en Quito. El punto de canje en Cuenca será en el Instituto Universitario San Isidro para todas las localidades.

Documentos y requisitos

Todos los asistentes deberán presentarse en el punto de canje correspondiente en cada ciudad con: