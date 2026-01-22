Quito: así se puede recuperar los valores demás que se pagaron por Contribución de Mejoras

El Municipio de Quito comenzó un proceso para la devolución de los montos cobrados en exceso del impuesto predial, tras detectar que 20 797 contribuyentes enfrentaron cobros incorrectos relacionados con la Contribución Especial por Mejoras (CEM).

La administradora tributaria, Grace Rivera, aseguró que el error se debió a información desactualizada en el catastro municipal, y no afectó descuentos por pronto pago. Según el Alcalde, Pabel Muñoz, ya se comenzó con un proceso de devolución de los dineros y el primer paso fue contactar a los ciudadanos.

El sistema de comunicación ha sido a través de correos electrónicos y llamadas. Según el Municipio ya envió correos electrónicos y se realizan llamadas desde su contact center para orientar a los contribuyentes sobre los pasos a seguir.

También hay a tención presencial. Quienes prefieran hacerlo de forma directa pueden acercarse a la Unidad de Peticiones y Reclamos, ubicada en las calles Venezuela y Chile, donde se puede solicitar información y presentar solicitudes de corrección o devolución.

El objetivo de estas acciones es que los contribuyentes que pagaron de más puedan iniciar los trámites correspondientes para que se regularice su situación tributaria, ya sea mediante devolución de lo cobrado en exceso o la rectificación de la obligación tributaria.

Los contribuyentes con saldo a favor deben solicitar la devolución a través de canales oficiales, donde un formulario es requerido. Rivera explicó que la devolución se realiza en un plazo de tres días hábiles y se considera un trámite gratuito.

Además, el concejal Fidel Chamba hizo un seguimiento para asegurar el cierre ordenado del proceso y recomendó que las solicitudes se realicen directamente con el Municipio.